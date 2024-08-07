В iPhone предсказали появление нового поисковика

Касающаяся поисковиков сделка компаний Apple и Google пострадает из-за признания последней монополистом. Об этом сообщает издание iMore.

Ранее федеральный суд округа Колумбия признал американского IT-гиганта монополистом на рынке поисковых систем. По словам журналистов iMore, Google годами платила Apple миллиарды долларов за то, чтобы ее система была установлена в iPhone в качестве основного поисковика по умолчанию.

Специалисты отметили, что после признания Google монополистом многое поменяется. Они предсказали, что при первой настройке iPhone пользователям сразу предложат выбрать поисковую машину. Журналисты отметили, что такая возможность есть у пользователей и сейчас, однако многие из них не меняют Google на альтернативный вариант.

В качестве примера авторы медиа привели ситуацию с браузерами в Евросоюзе (ЕС). Так, при настройке новых смартфонов Apple в ЕС у пользователя попросят назначить браузер по умолчанию. В заключении журналисты допустили, что Google обжалует решение о признании ее монополии на рынке поисковых систем.

Ранее источники Reuters сообщили, что искусственный интеллект (ИИ) компании Apple был обучен на основе процессоров Google. Благодаря этому корпорации Тима Кука удалось создать более продвинутые ИИ-модели, чем она рассчитывала.