В польском замке нашли компас Николая Коперника

В польском замке нашли компас 500-летней давности, предположительно принадлежавший Николаю Копернику. Изделие из медного сплава было обнаружено в замке Фромборк. Археологи-любители обследовали его территорию с помощью георадара.

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В замке Фромборк Коперник сделал большинство своих астрономических открытий и усовершенствовал гелиоцентрическую теорию, гласящую, что центральным небесным телом является Солнце, а не Земля.

Компас был найден в туннеле, расположенном под садами замка. Согласно легенде, Коперник использовал этот ход, чтобы попасть из своей частной резиденции в городской собор.

Компас датировали началом XVI века. Ученые осмотрели находку и определили, что компас был пригоден для точных измерений. Они имели решающее значение в астрономических исследованиях. Артефакт отправили на проверку в Польскую службу охраны памятников.

В 2008 году ученые провели ДНК-анализ костей скелета, найденного под фундаментом замка. Результаты подтвердили, что останки принадлежали Копернику. Тело было похоронено в кафедральном соборе Фромборка, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые нашли в лаборатории алхимика эпохи Возрождения металл из будущего. Исследование показало, что Тихо Браге работал с вольфрамом, который описали уже после его смерти.