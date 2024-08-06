Представлен работающий на Windows и Android планшет Lenovo

Китайская технологическая компания Lenovo представила гибридный планшет ThinkBook Plus Gen5 Hybrid, способный работать как под управлением операционной системы Windows, так и Android. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

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ThinkBook Plus Gen5 Hybrid в режиме планшета оснащен Android 13, процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство также имеет 14-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 2.8К, основную камеру на 13 МП и фронтальную на 5 МП.

При подключении к специальной клавиатуре, которая является отдельным компьютером, планшет переходит в режим работы под управлением Windows 11. В этом режиме устройство получит доступ к ресурсам 16-ядерного процессора Intel Core Ultra 7 155H с частотой до 4,8 ГГц и встроенным графическим чипом Intel Arc. ПК также оснащен 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Важно отметить, что интеграция двух операционных систем не поддерживается, поэтому пользователям необходимо авторизоваться в каждой из них по отдельности. Однако для удобства пользователей выделено 10 ГБ постоянной памяти для совместного использования, например, фотографий.

Новый продукт Lenovo уже доступен для покупки в Китае по цене $2200, что равно примерно 188 тыс. руб. по курсу на 6 августа 2024 года.