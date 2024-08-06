Samsung случайно показала новый смартфон в серии FE

На официальном французском веб-сайте Samsung неожиданно появилась страница смартфона Galaxy S24 FE, что служит неопровержимым подтверждением разработки телефона. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Хотя утечка с французского сайта Samsung и является важным событием, много подробностей о будущем смартфоне она не раскрывала. Точнее – все, что стало известно публикации, так это каталожный номер модели SM-S721B.

Согласно предыдущим сливам, Galaxy S24 FE будет оснащен чипсетом Samsung Exynos 2400, что поставит его в один ряд с флагманскими Galaxy S24 и S24+. Ожидается также, что аппарат будет работать на Android 14 с оболочкой One UI 6.1.1.

По слухам, новинка получит более тонкий профиль, чем его предшественники, а также более крупный дисплей. При этом на одном из утекших рендеров видно, что рамка экрана будет довольно толстой. На изображении также видно, что S24 FE, как и другие телефоны серии S24, будет иметь плоскую боковую рамку, в отличие от слегка закругленной рамки S23 FE. Samsung предложит устройство в четырех цветах: сером, светло-голубом, светло-зеленом и желтом.

Судя по появлению страницы на французском сайте, запуск Galaxy S24 FE может состояться уже в ближайшие дни.