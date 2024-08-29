Многие привыкли каждые пару лет менять старую электронику на новые модели. Новый смартфон каждые пару лет, новый ноутбук — каждые четыре… Но что насчет телевизоров? Портал popsci.com рассказал, как долго служат ТВ и в какой момент стоит подумать об апгрейде.

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Как долго может прослужить телевизор?

Срок службы современных ТВ не такой долгий, как раньше. Преимущественно из-за того, что внутренних компонентов теперь гораздо больше, и даже самая маленькая проблема с одним из них может сломать телевизор целиком. Допотопные ЭЛТ телевизоры и мониторы из 1990-х до сих пор могут работать, т.к. они полагались лишь на пару ключевых компонентов. А новенький LED-телевизор, например, обладает тысячами (иногда миллионами) маленьких диодов, которые создают изображение. Если хотя бы из один из них сломается, то вы сразу это заметите.

И это — только начало потенциальных проблем. Помимо железа современные телевизоры также имеют софт: прошивку, которая позволяет им выполнять важные задачи, от подключения к стриминг-платформам до изменения настроек. Обновления прошивки способны исправлять старые ошибки и приносить новые функции, но, в то же время, создают новые сложности. Рано или поздно ТВ состарится, и производитель перестанет выпускать обновления.

Подытоживая, при большой доле везения новенький ТВ может прослужить пять лет. Если повезет, то проблемы ограничатся мелкими поломками, которые можно легко починить — например, заменой пульта управления. Хотя здесь многое зависит от удачи: иные телевизоры могут продержаться 10-15 лет.

Как понять, что телевизор начинает устаревать

Зачастую технологические ограничения телевизоров бывают более заметными, чем любые проблемы с прошивкой, электроникой или другими компонентами. Старые ТВ 1960-1990 годов иногда до сих пор можно найти на барахолках, причем в рабочем состоянии, но спрос на них невелик. Потому что даже идеально сохранившийся телевизор 30-летней давности не сравнится с современными по функционалу и качеству картинки.

На данный момент, любой телевизор, выпущенный до 2018 года, технически можно назвать устаревшим. Но это не значит, что от него нужно немедленно избавиться. Если вас устраивает качество картинки и телевизор работает нормально, никто не мешает вам пользоваться им и дальше. По крайней мере, если вы не гонитесь за разрешением и не играете в современные видеоигры на консолях.

Как можно продлить срок службы телевизора