Google устранила в Android брешь, используемую в кибератаках

В этом месяце Google устранила в мобильной операционной системе Android 46 уязвимостей, включая опасную возможность удалённого выполнения кода, уже фигурирующую в реальных кибератаках.

0-day отслеживается под идентификатором CVE-2024-36971 и является по типу классическим использованием освобождённой памяти (use-after-free, UAF). Проблема затрагивает систему управления сетевыми маршрутами ядра Linux.

Для успешной эксплуатации, в ходе которой атакующий сможет изменять поведение ряда сетевых подключений, требуются права уровня System.

По словам Google, есть признаки использования CVE-2024-36971 в реальных кибератаках: злоумышленники без ведома целевых пользователей выполняют на непропатченных устройствах вредоносный код.

На уязвимость нулевого дня обратил внимание специалист из команды Google Threat Analysis Group (TAG) Климент Лесинь.

Пока корпорация не приводит подробностей эксплуатации и не называет кибергруппу, стоящую за этими атаками. Судя по всему, это кампании правительственного уровня, нацеленные на высокопоставленных лиц.

Напомним, вчера «Лаборатория Касперского» рассказала о новом трояне, операторы которого атакуют российских пользователей Android. LianSpy, как назвали вредоноса эксперты, используется для кибершпионажа.

Интересен также другой свежий Android-троян — BingoMod. Он не только крадёт деньги жертвы, но и стирает все данные на её девайсе.