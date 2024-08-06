Чем опасны зубные щетки со встроенным ИИ

Зубные щетки с искусственным интеллектом, представленные на рынке, обещают улучшить уход за полостью рта благодаря продвинутым алгоритмам и приложениям. Однако некоторые стоматологи считают, что их польза преувеличена, и возникает вопрос конфиденциальности данных, передаваемых третьим лицам.

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Первая «умная» зубная щетка была представлена компанией Kolibree в 2017 году. Впоследствии такие компании, как Colgate, Oral-B, Philips и Oclean, выпустили свои версии устройств.

Эти щетки собирают данные о частоте и интенсивности чистки зубов и синхронизируются с приложениями через Bluetooth.

Несмотря на маркетинговые обещания, доказательств значительного улучшения здоровья полости рта мало.

Производители больше заинтересованы в сборе пользовательских данных для маркетинговых целей. Политика конфиденциальности брендов позволяет использовать эти данные для рекламы и передачи третьим лицам, что вызывает опасения у пользователей.

Но стоит признать, что зубные щетки с ИИ могут быть полезны для лечения заболеваний, таких как пародонтит.