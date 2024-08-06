В Долине Смерти зафиксирован рекордно жаркий месяц в истории

В самом жарком месте на Земле – Долине Смерти в США – зафиксирован самый жаркий месяц в истории. В июле 2024 года среднесуточная температура поднялась там до 42,5 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, по данным Службы национальных парков.

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В прошлом месяце в Долине Смерти средняя высокая температура составила 49,4 градусов, девять дней было 51,7 градуса или выше, а семь дней температура не достигала 48,8 градуса. Самая высокая температура была зафиксирована 7 июля – 54 градуса жары. При этом средняя минимальная температура в прошлом месяце составила 35,1 градуса, это значит, что даже ночью в Долине Смерти было жарко.

«Мы только что пережили самый жаркий месяц в истории в самом жарком месте на Земле! Шесть из 10 самых жарких лет пришлись на последние 10 лет», – сказал управляющий парком Майк Рейнольдс.



Ранее стало известно, что самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным на Земле, стало 22 июля 2024 года, глобальная температура воздуха у поверхности планеты достигла плюс 17,15 градусов. Это превзошло результат 6 июля 2023, когда средняя температура на Земле поднялась до 17,09 градуса по данным Службы Коперника по изменению климата, пишет IFL Science.

Ученые NASA заявили в июне, что каждый месяц из последних 12 устанавливал новый температурный рекорд на планете. Последним месяцем, когда на Земле не наблюдались рекордные температуры, стал май 2023 года.