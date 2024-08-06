iPad спасли Apple от финансового провала

Apple отчиталась о росте финансовых показателей за третий квартал 2024 года, превысив ожидания Уолл-стрит. Общий доход компании увеличился на 5%. Однако, несмотря на это, продажи iPhone снизились с $39,7 млрд до $39,3 млрд в годовом исчислении. Это снижение в основном связано с регионом Китая, где объем продаж снизился с $15,8 млрд до $14,7 млрд. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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В то же время продажи планшетов iPad показали значительный рост, увеличившись с $5,8 млрд до $7,2 млрд по сравнению с прошлым годом. Рост случился благодаря мощному обновлению устройств в начале года. Высокий спрос на iPad помог компенсировать снижение доходов от iPhone.

Сервисы, включая iCloud, Apple TV+ и Apple Music, тоже продолжают расти: доход от них увеличился с $21,2 млрд до $24,2 млрд за аналогичный трехмесячный период прошлого года. Сервисы оказались вторым по прибыльности бизнесом Apple после iPhone.

Компания также сообщила о значительных инвестициях в развитие Apple Intelligence, стратегии генеративного ИИ, представленной на WWDC в июне. Генеральный директор Тим Кук отметил, что компания вложила значительную часть ресурсов в развитие этой технологии.