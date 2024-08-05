В образцах лунного грунта обнаружены хлопья графена

Ученые получили новые доказательства того, что реголит на Луне содержит углерод. Графен, образованный вместе со сложными минералами, был выявлен в образцах грунта, собранных на поверхности Луны китайским зондом "Чанъэ-5".

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Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review, а коротко об открытии сообщает Sci News. В лабораторных условиях был изучен образец лунного грунта в форме оливки размером примерно 2,9 мм на 1,6 мм. Он был отобран миссией "Чанъэ-5" на поверхности Луны в 2020 году.

Для исследования был использован специальный спектрометр. Он помог обнаружить соединение железа, тесно связанное с образованием графена в богатом углеродом фрагменте образца. Затем при помощи электронного микроскопа ученые выяснили, что углерод в образце состоит из "хлопьев", содержащих от двух до семи слоев графена.

"Графен произвел революцию в исследованиях физики конденсированного состояния и материаловедения благодаря своим новым физическим явлениям и необычайным свойствам, - говорит профессор Цзилиньского университета Вэй Чжан. - Он играет все более важную роль в обширных областях, включая планетарную и космическую науку".



В данном случае ученые предположили, что многослойный графен мог образоваться в результате вулканической активности на ранних этапах существования Луны. Он мог быть катализирован солнечными ветрами, под воздействием которых лунный грунт перемешивался.

Не исключено, что свою роль в процессе сыграли и метеориты, которые до сих пор падают на поверхность Луны в большом количестве. При ударе они создают среду с очень высокой температурой и высоким давлением, что также может приводить к образованию графена.