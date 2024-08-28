Как вернуть интерфейс Windows 10 на Windows 11

Windows 11 получила новый, минималистический дизайн «Проводника», но ради него Microsoft пожертвовала многими полезными функциями старого интерфейса, которые были в Windows 10. Однако их можно восстановить и на Win 11. Портал howtogeek.com рассказал, как это сделать.

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Замена «Проводника» через ExplorerPatcher

Внимание! Модификации от сторонних разработчиков часто ломаются после крупных (иногда и мелких) обновлений Windows. Поломка не повредит ПК, но, скорее всего, для корректной работы патча его нужно будет установить заново. Не стоит пользоваться ExplorerPatcher на ПК, которым вы пользуетесь для ежедневной работы.

ExplorerPatcher — удобный инструмент, который позволяет переключаться между рабочими средами Windows 10 и 11. Он позволяет настраивать панель задач, системный трей, меню «Пуск», «Проводник» и многое другое.

Для того, чтобы установить программу, загрузите инсталлятор со страницы разработчика на GitHub. После установки система не предупредит о каких-то изменениях — понять, что все прошло успешно, можно по визуальным переменам в интерфейсе. Чтобы открыть настройки приложения, откройте меню «Пуск» и найдите файл Properties (ExplorerPatcher) через поисковую строку.

Замена «Проводника» через StartAllBack

StartAllBack — еще одна утилита для персонализации интерфейса Windows 11. Однако в отличие от ExplorerPatcher она не предлагает исходный открытый код и стоит денег, хотя ограниченная пробная версия бесплатна. Загрузите инсталлятор с официального сайта и запустите его.

Сразу после завершения установки на экране появится окно конфигурации StartAllBack. Перейдите на вкладку Explorer и выберите опцию Win 10 Ribbon UI, чтобы вернуть старый интерфейс. Он будет не на 100% аутентичным, но достаточно близким к оригиналу. Мелочи можно поправить через различные настройки.