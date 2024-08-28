Полезные функции Windows, о которых вы могли не знать

Windows 10 и 11 обладают множеством полезных функций, которые либо нигде не объясняются, либо спрятаны слишком глубоко в недрах системных настроек. Портал howtogeek.com рассказал о фишках Windows, о которых вы могли не знать.

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Настройка громкости индивидуальных приложений

Windows позволяет настраивать громкость каждого активного приложения — для этого не нужно прибегать к помощи сторонних программ. Достаточно лишь кликнуть по значку громкости в системном трее правой клавишей мыши и выбрать опцию «Открыть микшер громкости». Передвигайте слайдеры в меню, чтобы настроить уровень громкости нужного источника.

Динамическая блокировка экрана

Если вы не хотите оставлять ПК без присмотра на работе или в офисе, то вам понравится функция «Динамическая блокировка». Она привязывает к системе смартфон и автоматически блокирует экран каждый раз, когда устройство покидает радиус сигнала Bluetooth.

Для того, чтобы активировать функцию, сначала подключите смартфон к компьютеру через меню «Bluetooth и другие устройства». Затем перейдите в меню «Параметры» — «Учетные записи» — «Варианты входа». Пролистайте список немного вниз и включите параметр «Разрешить Windows автоматически блокировать устройство».

Планировщик заданий

«Планировщик заданий» — полезный инструмент, о котором часто забывают. Он позволяет проводить те или иные процессы в определенное время или в ответ на определенные действия, что помогает сэкономить время и повысить продуктивность.

«Планировщик заданий» можно найти в меню «Пуск» через поисковую строку. После этого в окне программы нажмите «Создать задание», чтобы настроить его. Вкладка «Триггеры» отвечает за условия и время задания, а «Действие» — за то, какое действие выполнит компьютер.

Перемещение файлов между ПК на Windows

Передавать файлы между ПК и смартфоном можно самыми разными способами, а вот между двумя ПК — нет. Но есть хорошая новость: если обе машины работают на Windows, а также имеют Bluetooth и Wi-Fi подключение, для трансфера файлов можно использовать функцию обмена.

Для того, чтобы включить обмен, перейдите в меню «Параметры» — «Система» — «Общие возможности» и активируйте «Обмен с устройствами поблизости».