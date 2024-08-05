В Египте найдены десятки нетронутых древних захоронений

В древнеегипетском некрополе Тель-эль-Дейр в Думьяте сделали редкое археологическое открытие. Ученые обнаружили десятки захоронений, которые оставались нетронутыми в течение нескольких тысячелетий.

© Мир 24

В камерах из глинобитного кирпича сохранилось множество ценных артефактов. Среди них: глиняные сосуды, погребальные амулеты и скарабеи, статуэтки ушебти, бронзовые монеты и изображения религиозных символов и божеств, таких как Исида, Бастет и Гор, на золотой фольге.

Открытие признали необычным, так как многие гробницы были разграблены еще во времена фараонов. Нетронутые захоронения позволяют получить более полное представление о традициях древних египтян.

Погребальный комплекс в Тель-эль-Дейре относится к 26-й династии (644-525 годы до н.э.). В ходе раскопок были обнаружены 63 отдельные могилы из глиняного кирпича, а также более простые захоронения. Очевидно, там хоронили людей разного социального статуса.

38 бронзовых монет, найденных в глиняном сосуде, относятся к династии Птолемеев. Она правила в 305-30 годах до нашей эры, через сотни лет после строительства некрополя. Это свидетельствует о том, что Думьят был важным торговым центром на протяжении длительного времени.

Ученые отметили, что найденные артефакты были выполнены с большим мастерством. Для некоторых из них использовались материалы из других стран, что указывает на разветвленную сеть торговли, сообщает Science Alert.

Ранее ученые раскрыли тайну смерти «кричащей» мумии. Тело женщины было найдено с раскрытым ртом.