Удлинитель, репитер и Wi-Fi мост: в чем разница?

Любой, кто возился с домашним Wi-Fi, гарантированно натыкался в магазинах на удлинители, репитеры, бустеры сигнала… Но в чем между ними разница? Портал howtogeek.com рассказал, как работают разные устройства для усиления сигнала Wi-Fi.

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Что такое удлинитель Wi-Fi?

Как можно догадаться по названию, удлинитель Wi-Fi расширяет зону покрытия беспроводной сети, но делает это при сетевого или коаксильного кабеля. При наличии нужной проводки достаточно лишь подключить устройство в розетку, и оно начнет раздавать сигнал

Удлинитель требует больших затрат, чем другие варианты, но его преимущество в том, что он не замедляет скорость Интернета и не повышает задержку. Качество сигнала будет стабильным вне зависимости от того, как далеко находится роутер.

Что такое Wi-Fi репитер?

Репитер, по сути, выполняет ту же функцию: именно поэтому термины «репитер» и «удлинитель» иногда используют взаимозаменяемо. Однако вместо того, чтобы расширять покрытие сети за счет кабеля, репитер подключается в беспроводном режиме, что обеспечивает большую гибкость в плане расположения устройства.

Недостаток репитера в том, что он снижает скорость Интернета и повышает задержку. К сожалению, с этим ничего не поделать: устройство использует примерно ту же частоту сигнала, что и роутер, из-за чего две соревнующиеся частоты ухудшают качество связи. Но есть и хорошая новость: многие современные роутеры используют специфические частоты специально для таких случаев. Так что ключевой минус репитера можно исправить при помощи настройки роутера.

Что такое Wi-Fi бустер?

Чаще всего, под «бустерами» подразумеваются и удлинители, и репитеры — любые устройства, усиливающие сигнал Wi-Fi. Производители электроники часто используют оба термина, что порой приводит к путанице.

Что такое Wi-Fi мост?

Мосты встречаются реже, чем предыдущие устройства, из-за своей узкой ниши. Они выступают своего рода посредниками между устройствами, не поддерживающими беспроводной Интернет, и Wi-Fi сетями. Например, если телевизор поддерживает только проводное подключение, его можно включить в мост, который, в свою очередь, подключен к сети Wi-Fi. Таким образом даже старая электроника получает возможность пользоваться беспроводным Интернетом.