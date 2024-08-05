Возле арктического острова Беннета могут находиться вулканы

Ученые обнаружили шлейфы дыма, которые периодически появляются в окрестностях острова Беннета в Восточно-Сибирском море. Это может говорить о наличии действующего вулкана и угрозе цунами для арктических поселков в Якутии, сообщил ТАСС кандидат биологических наук, полярник Николай Находкин.

В 2022 году участники первой экспедиции на надувных катамаранах прошли в автономном плавании острова Большой и Малый Ляховский, группу островов Анжу, преодолев более 1 тыс. км по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю.

Современные исследователи повторили маршрут лейтенанта Александра Колчака, который в 1903 году добирался до острова Беннетта в поисках пропавшей экспедиции барона Эдуарда Толля.

"По нашим наблюдениям, иногда в окрестностях острова Беннетта выходят огромные шлейфы дыма. Со спутника видно, что они доходят до Канады, Аляски. Это дает повод предполагать, что, возможно, [на севере] Якутии есть действующий вулкан", - рассказал Находкин.



По его мнению, для Академии наук Якутии есть все основания проводить там интенсивные исследования.

"Во-первых, мы на себе доказали, что на расстоянии 1 тыс. км от берега, от Тикси, океан освобождается ото льдов. Если открытая вода совпадет со временем извержения вулкана, появится угроза цунами. В тундре все поселки, кроме Тикси, находятся на низких тундровых берегах. Их может смыть, тогда никакого развития Арктики не будет. Поэтому там нужно развивать сеть сейсмических наблюдений и предупреждений цунами, как это сделано в некоторых регионах Дальнего Востока", - заявил исследователь.



Изучение рыбных ресурсов

Находкин отметил, что в этом секторе Арктики не было исследований и рыбных ресурсов.

"По маршруту на эхолоте мы обнаружили, что там есть промысловые запасы. Целые страны живут на рыбном промысле. Бюджет республики мог бы получать дополнительный доход. Республике нужно научно-исследовательское морское судно, чтобы проводить системные исследования морского шельфа и островов. Фронт для исследований биологов, палеонтологов и сейсмологов огромный. Эта территория системно не изучена", - считает он.



Собеседник агентства уточнил, что научно-образовательный центр "Север" заинтересовался исследованиями острова.

Остров Беннета - один из самых малоизученных и труднодоступных. Он входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море. Остров назвали в честь Джеймса Гордона Беннета - младшего, одного из спонсоров полярной экспедиции американского мореплавателя Джорджа Де-Лонга. В 1881 году, покинув раздавленное льдами судно "Жаннетта", мореплаватель открыл остров, вместе со своей командой пытаясь выбраться на материк. Спустя три месяца Де-Лонг погиб в районе реки Лены.

После открытия за островом Беннета закрепилась слава как части Земли Санникова - "оазиса" среди льдов, "острова-призрака" в Северном Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи к северу от Новосибирских островов. Мифический остров назван так в честь русского купца и исследователя Якова Санникова, который в 1810 году первым рассказал о существовании земли на Севере, куда весной улетают перелетные птицы, осенью возвращающиеся с потомством.