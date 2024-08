Nintendo выпустила наушники, посвященные игре The Legend of Zelda

Компания Nintendo представила уникальные беспроводные наушники, оформленные в стиле культовой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Дизайн новинки вдохновлен последней частью серии, что делает ее привлекательной для поклонников франшизы.

Наушники представлены ограниченным тиражом и пока доступны лишь в официальных магазинах Nintendo в Великобритании и Ирландии.

Стоимость устройства составляет $45 долларов. На данный момент неизвестно, планирует ли Nintendo расширить продажи на другие регионы.

Производителем наушников выступает компания OTL Technologies. Устройство оснащено модулем Bluetooth 5.3 и комплектуется зарядным кейсом с разъемом USB-C.

Заявленное время работы наушников — 6 часов, а зарядный кейс позволяет полностью зарядить их четыре раза. Покупателям предлагаются три варианта цветового исполнения: белый, черный и зеленый.