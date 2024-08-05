Маск сообщил о втором человеке с имплантом от Neuralink

Американский предприниматель Илон Маск в подкасте с YouTube-блогером Лексом Фридманом сообщил, что уже второй человек успешно прошел процедуру имплантации от компании Neuralink. Ролик опубликован на видеохостинге.

© Газета.Ru

«Не хочу сглазить, но, похоже, с этим имплантатом все прошло очень хорошо. Он получает множество сигналов и имеет много электродов. Работает он отлично», — отметил Маск.



По его словам, в мозге пациента функционируют 400 электродов.

Neuralink Илона Маска впервые имплантировала чип в мозг человека

Ранее Нолан Арбо, первый человек с чипом Neuralink, рассказал , что хотя часть электродов у него отошла от мозга (в настоящее время работают около 15%), эффективность устройства продолжает расти. Арбо выразил надежду, что следующий участник эксперимента сможет активировать 90-100% электродов, что откроет новые возможности, недоступные ему сейчас.

Маск также сообщил, что компания планирует увеличить количество пациентов с имплантами Neuralink до 10 к концу года. В январе 2024 года он анонсировал, что первым человеком с мозговым имплантом стал 29-летний Нолан Арбо, который стал полностью парализованным из-за травмы спинного мозга. Устройство было имплантировано в область мозга, отвечающую за двигательную активность, и соединено с микропроводами, которые считывают сигналы мозга. Эти сигналы передаются по беспроводной сети на компьютерное приложение, позволяя владельцу управлять устройством силой мысли.

Технология предназначена для помощи людям с потерей двигательных функций.

В начале июля Маск сообщил о планах установить имплант еще одному участнику эксперимента.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».