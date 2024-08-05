На МКС прошел очередной этап эксперимента «Терминатор»
На МКС продолжается эксперимент «Терминатор» по разработке новых методов космического мониторинга атмосферы Земли, сообщает командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Космонавты устанавливают на иллюминаторы специальное оборудование «Терминатор-лимб» для съёмки атмосферных явлений. В течение нескольких недель камеры фиксируют серебристые облака в разных диапазонах волн.
Кононенко рассказал, что эксперимент позволяет наблюдать слоистые образования на высотах верхней мезосферы и нижней термосферы. Эти наблюдения помогают регистрировать волновые возмущения атмосферы, вызванные мощными техногенными и природными явлениями, такими как взрывы, пожары, землетрясения и ураганы. Основная цель эксперимента — изучение микроструктуры серебристых облаков и картирование атмосферных явлений.
Аппаратура для эксперимента состоит из двух комплектов — «Терминатор-надир» и «Терминатор-лимб». «Терминатор-надир» фиксирует эмиссионный слой возле солнечного терминатора, когда земная поверхность находится в тени, а слой освещён Солнцем. Рабочий режим «Лимб» имеет два подрежима — «Юг» и «Север», с разными алгоритмами съёмки. Серебристые облака наблюдаются в летние месяцы в широтном поясе, от 50 до 65 градусов как в северном, так и в южном полушарии.