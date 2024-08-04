На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле в полдень воскресенья, 4 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, Кр-индекс, отражающий уровень возмущений магнитосферы Земли, к 12:00 достиг отметки в пять единиц. Этот показатель свидетельствует о том, что наступившая магнитная буря является слабой и относится к классу G1.

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— Исходя из имеющихся прогнозов, можно предположить, что более сильной магнитная буря не станет и будет непродолжительной, — написал Леус в своем Telegram-канале.



Изначально сообщалось, что сильные магнитные бури ожидаются на Земле в выходные, 3 и 4 августа. На Солнце продолжаются мощные вспышки, интенсивность которых почти достигает максимально возможного класса X.

Внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников напомнил, что во время магнитных бурь нужно избегать нагрузок, дачникам стоит снизить темп работ на участках, а спортсменам — перейти на умеренные тренировки.