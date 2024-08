Ученые открыли новый вид пингвинов, живших 24 млн лет назад

Новозеландские ученые из Университета Отаго при участии коллег из Японии открыли новый вид пингвинов, населявших Новую Зеландию около 24 млн лет назад. Находке дали имя Pakudyptes hakataramea, что переводится как "маленький ныряльщик". Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Royal Society of New Zealand (JRSNZ).

Как показал анализ окаменелостей, взрослые особи Pakudyptes hakataramea достигали 30 сантиметров в высоту, что делает их одними из самых маленьких пингвинов, когда-либо живших на Земле.

Согласно исследованию, у P. hakataramea были плотные кости, как у современных пингвинов, что подходило для плавания и ныряния. Полая часть костей — костномозговая полость — была похожа на кости малых синих пингвинов, которые обычно проводят время на мелководье.

По словам ученых, строение костей "маленьких ныряльщиков" заполняет важный пробел в эволюции крыльев пингвинов. Небольшой размер и особенности скелета древнего пингвина способствовали разнообразию видов его современных потомков.