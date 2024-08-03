В России разработали компактные солнечные батареи для дома

Которые можно разместить на окнах и сохранить прозрачность

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Специалисты МИСиС, совместно с коллегами из нескольких институтов, разработали сверхтонкие солнечные батареи, которые можно установить на окнах

Ученые из Университета МИСИС предложили новый способ нанесения прозрачных электродов с оксидом индия-олова на перовскитные солнечные батареи. Эта разработка должна повысить эффективность солнечных элементов и сделать их полупрозрачными, что откроет новые возможности для их использования. Вместо привычного метода магнетронного напыления, они используют ионно-лучевое напыление, которое обеспечивает более качественное покрытие без повреждения других слоев батареи.

Сегодня оксид индия-олова наносится на перовскитные солнечные элементы с помощью магнетронного напыления, но этот метод часто приводит к дефектам и снижению эффективности. В отличие от него, ионно-лучевое напыление позволяет получить материал с нужными свойствами, избегая использования высоких температур и предотвращая повреждение перовскита. Результаты испытаний показали значительное увеличение КПД с 3,12% до 12,65%, что делает новый метод более перспективным.

Разработчики уверены, что их метод поможет создать тандемные и полупрозрачные солнечные элементы, которые можно будет интегрировать в окна и фасады зданий. Такие солнечные батареи не только генерируют электричество, но и пропускают свет, что расширяет возможности для их применения в архитектуре и дизайне. Более низкая себестоимость нового метода по сравнению с другими подходами также делает его привлекательным для промышленного использования.