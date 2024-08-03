Названы лучшие смартфоны июля

AnTuTu: пользователи признали Honor Magic V2 лучшим смартфоном июля
Разработчики бенчмарка AnTuTu составили июльский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами.
Лучшим смартфоном по итогу июля оказался складной Honor Magic V2, которым удовлетворены 97,44% пользователей. За ним следует прошлый лидер, Honor Magic6 Ultimate, рейтинг которого составил 97%. Тройку лидеров замыкает еще один складной смартфон, Vivo X Fold3 Pro (96,15%).
С четвертого по седьмое места расположились прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra (95,29%), Oppo Find X7 Ultra (94,39%), iQOO 12 Pro (93,65%) и Vivo X100S Pro, которым довольны 93,33% пользователей.
Замыкают рейтинг Meizu 21 Pro (92,97%), Samsung Galaxy W24 (92,9%), китайский вариант глобального Galaxy Fold5, и iQOO Neo9S Pro+ (92,37%).
Представители AnTuTu отмечают, что оценка устройств пользователями не отражает их реальную производительность и оценку смартфонов в бенчмарке. Рейтинг формируется на основе отзывов владельцев. Исследование проводилось с 1 по 31 августа среди пользователей смартфонов на базе Android в Китае.