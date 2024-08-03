Названы лучшие смартфоны июля

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили июльский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами.

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Лучшим смартфоном по итогу июля оказался складной Honor Magic V2, которым удовлетворены 97,44% пользователей. За ним следует прошлый лидер, Honor Magic6 Ultimate, рейтинг которого составил 97%. Тройку лидеров замыкает еще один складной смартфон, Vivo X Fold3 Pro (96,15%).

С четвертого по седьмое места расположились прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra (95,29%), Oppo Find X7 Ultra (94,39%), iQOO 12 Pro (93,65%) и Vivo X100S Pro, которым довольны 93,33% пользователей.

Замыкают рейтинг Meizu 21 Pro (92,97%), Samsung Galaxy W24 (92,9%), китайский вариант глобального Galaxy Fold5, и iQOO Neo9S Pro+ (92,37%).

Представители AnTuTu отмечают, что оценка устройств пользователями не отражает их реальную производительность и оценку смартфонов в бенчмарке. Рейтинг формируется на основе отзывов владельцев. Исследование проводилось с 1 по 31 августа среди пользователей смартфонов на базе Android в Китае.