Нейросеть Apple не будет работать в Европе и Китае

Корпорация Apple заявила, что сотрудничает с регуляторами по всему миру, чтобы получить разрешение на запуск собственной нейросети. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

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Глава Apple Тим Кук во время разговора с инвесторами заявил, что Apple Intelligence — представленная на WWDC 2024 нейросеть — в первую очередь будет доступна только в США. Однако сразу после запуска осенью набор сервисов искусственного интеллекта (ИИ) можно будет оценить в других странах, если поставить регион «Соединенные штаты» в настройках iPhone.

Однако в странах Европе и Китае Apple Intelligence не заработает. По словам Кука, Apple будет ограничивать нейросеть до тех пор, пока не получит соответствующее разрешение местных регуляторов.

«Мы должны понять нормативные требования, прежде чем мы сможем взять на себя обязательство запустить эту систему», — признался инвесторам Тим Кук.



Также Кук рассказал, что на старте фирменная нейросеть будет работать только на английском языке. В компании намерены добавить другие языки позже «в течение года».

В конце июля источники Bloomberg сообщили, что Apple пришлось задержать выход на iPhone сервиса искусственного интеллекта (ИИ). Скорее всего, Apple Intelligence запустят в октябре, а не в сентября, как планировалось ранее.