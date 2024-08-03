Xiaomi не станет упрощать возможность отключения рекламы в своих смартфонах

Компания Xiaomi подтвердила, что не планирует упрощать процесс отключения рекламы в своих операционных системах HyperOS и MIUI. Об этом сообщает портал Android Authority.

© Газета.Ru

В настоящее время реклама встроена в прошивку и фирменные приложения на многих устройствах Xiaomi. Пользователи могут отключить ее, но для этого требуется выполнить ряд действий, вручную деактивируя баннеры для каждого сервиса отдельно. Ранее в сети обсуждалась утечка, указывающая на возможное появление переключателя для активации и деактивации рекламы сразу во всей прошивке.

Однако в своем комментарии для Android Authority представители Xiaomi опровергли эту информацию. В компании заявили, что пересматривают свою бизнес-стратегию с целью улучшения пользовательского опыта за счет сокращения количества предустановленных приложений и страниц с рекламным контентом. По заявлениям производителя, эти изменения будут видны в грядущих флагманских устройствах.

Тем не менее Xiaomi подчеркнула, что изменения должны быть доступными и полезными для всех пользователей, поэтому введение единого переключателя для отключения рекламы не планируется, так как им воспользуется лишь небольшое количество пользователей.

Для отключения рекламы на устройствах Xiaomi пользователям необходимо отключить приложение MSA в настройках смартфона, а затем вручную отключать показ рекламы в настройках каждого системного приложения.