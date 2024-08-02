В РФ не существует альтернатив этим платформам.

Отключение операционных систем «обвалит нашу экономику». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«У нас нет альтернатив на сегодняшний день, никаких блокировок не предвидится. Если мы хотим обвалить нашу экономику и спуститься в каменный век, то мы можем заблокировать. Но, насколько я знаю, ссылаясь на слова президента о развитии IT, оно невозможно с блокировкой Google Android и iOS и других платформ. Ощущение от Госдумы, что люди взяли курс на популизм в отношении себя и готовы сделать любые громкие заявления только ради того, чтобы это разнеслось по всей России и все это обсуждали».



Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в России вскоре может быть заблокирован Google, а вместе с ним Google Android и iOS. Это произойдет не по инициативе российской стороны, сказал он порталу RuNews24.ru.