Землю снова накроет магнитная буря

Магнитная буря ожидается на Земле вечером 3 августа и утром 4 августа. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

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По прогнозам, возмущения в геомагнитном поле начнутся в субботу после обеда, ночью буря достигнет среднего уровня G2.

Ранее «Радио 1» сообщало со ссылкой на врача, что у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, во время магнитных бурь может ухудшаться самочувствие.