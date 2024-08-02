В Сеть утекли цены на новый сверхлёгкий дрон DJI

Издание The Verge со ссылкой на данные американского супермаркета Walmart назвало цену на новейший сверхлёгкий дрон китайской компании DJI. Это тем более занимательно, что Конгресс США несколько месяцев назад начал прорабатывать законопроект о тотальном запрете продуктов DJI в США.

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Речь идёт о новейшем бюджетном дроне DJI Neo с поддержкой видеозаписи с разрешением 4К. В утечке указана цена — $329, по нынешнему курсу около 28,2 тысяч рублей. Причём цена указана за версию Fly More с комплектными дополнительными аккумуляторами, зарядной платформой и наплечной сумкой, что говорит о ещё более низкой стоимости базовой версии.

Эта модель оснащена защитой пропеллера для более безопасного использования в помещении, к тому же дрон получил кнопочный интерфейс для переключения режимов полёта. Также DJI Neo, скорее всего, оснащён системой пилотирования от первого лица.

В продаже модель может появиться «в течение нескольких недель».