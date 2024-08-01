Специалист НАСА Игнасио Г. Лопес-Франсуа заявил, что модели искусственного интеллекта (ИИ) можно будет использовать при общении с инопланетными существами. Исследование было опубликовано в журнале Scientific American.

По словам специалиста, человек и человеческий язык достаточно ограничены для того, чтобы передать информацию о нашей планете обитателям внеземных цивилизаций. Ученый предложил использовать для контакта с инопланетянами малые языковые модели ИИ (SLM), которые бы выступили посредниками между человеком и существами с других планет.

Игнасио Г. Лопес-Франсуа считает, что человек может неправильно донести информацию и свои намерения, что может быть враждебно воспринято представителями иных форм жизни. Специалист назвал ИИ достаточно надежным переговорщиком в случае будущего контакта.

В материале говорится, что SLM можно будет отправлять на большие расстояния с помощью лазерной связи. По словам Лопеса-Франсуа, модель Llama-3-70B имеет размер около 130 гигабайт, однако с помощью квантования (quantization) ее можно сжать до нескольких гигабайт. По оценкам специалиста, чтобы отправить малую языковую модель ИИ к Альфе Центавра — ближайшей к нам звездной системе — потребуется 20 лет. Для сравнения, на передачу данных о большой языковой модели (LLM) уйдет не менее 100 лет.

В конце июля российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев раскрыл алгоритм действий при встрече с инопланетянином. «У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — признался Артемьев.