Apple запатентовала новый способ разблокировки устройств

Компания Apple, уже внедрившая в свои устройства технологии FaceID и Touch ID, готовится к новому шагу в области биометрической идентификации. Согласно информации издания AppleInsider, «яблочная» корпорация подала заявку на патент, предполагающий использование уникального ритма сердца пользователя для разблокировки устройств.

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Новый патент, описанный в отчете, предполагает интеграцию в iPhone датчиков, способных определить сердечную активность пользователя. Это позволит идентифицировать владельца устройства, просто держа его в руках или нося Apple Watch.

Сегодня пользователи Apple уже могут разблокировать свой Mac, просто дважды нажав на боковую кнопку Apple Watch, когда система требует подтверждения. Эта функция автоматически вводит пароль, избавляя пользователя от необходимости его набирать.

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Новый патент предполагает превращение iPhone в устройство для измерения сердечного ритма. Новый модуль не только будет измерять пульс, но и определять настроение пользователя, анализируя данные ЭКГ.