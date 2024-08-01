Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг производительности гаджетов Apple. Единственным смартфоном в нем оказался iPhone 15 Pro.

Первое место в июльском рейтинге производительности занял 13-дюймовый iPad Pro M4, который по итогу тысячи тестов в AnTuTu набрал 2,54 млн баллов. За ним следуют 11-дюймовый iPad Pro M4 (2,54 млн) и iPad Pro с чипом Apple M2 и 12,9-дюймовым экраном (2,01 млн).

Четвертое и пятое места распределили между собой 13-дюймовый iPad Air M2 (1,96 млн) и 11-дюймовый iPad Pro M2 (1,93 млн). В топ также вошли iPad Air M2 на 11 дюйма (1,85 млн), iPad Pro M1 на 12,9 дюйма (1,68 млн), а также 11-дюймовый iPad Pro M1 и iPad Air M1, которые набрали 1,66 млн и 1,62 млн баллов соответственно.

Флагманский iPhone 15 Pro с чипом Apple A17 Pro занял лишь десятое место, набрав по итогу тысячи тестов в бенчмарке AnTuTu 1,51 млн баллов.

Назван самый продаваемый смартфон в мире

С 11 по 19 места занимают другие смартфоны Apple, начиная от iPhone 15 Pro Max, заканчивая iPhone 13 Pro Max, однако эти устройства не вошли в ежемесячный топ, который предоставлен десятью устройствами.

Отмечается, что данные для составления рейтинга собирались в период с 1 по 31 июля 2024 года.