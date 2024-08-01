Названы десять самых мощных смартфонов в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июльский рейтинг самых мощных Android-смартфонов, лидером которого стал геймерский Red Magic 9S Pro+.

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Игровой смартфон по итогу 1000 тестов в AnTuTu набирает более 2,18 млн баллов, что позволило ему занять первую строчку рейтинга. За производительность устройства отвечает разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 3 LE. Второе и третье место закрепилось за One Plus Ace 3 Pro (2,1 млн) на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 и Redmi K70 Extreme Edition (2,09 млн) на основе MediaTek Dimensity 9300+.

В топ также вошли Asus ROG Phone 8 Pro (2,09 млн) на Snapdragon 8 Gen 3, который в июне занимал первое место, iQOO Neo9S Pro (2,08 млн) на Dimensity 9300+, Vivo X100 Ultra (2,05 млн) и iQOO Neo9S Pro+ (2,05 млн) — оба с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

С восьмого по десятое места расположились смартфоны на MediaTek Dimensity 9300: iQOO Neo9 Pro (2,03 млн), Vivo X100 Pro (2,03 млн) и базовая модель Vivo X100, набравшая 2,01 млн баллов AnTuTu.

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Отмечается, что данные собирались в период с 1 по 31 июля 2024 года среди пользователей смартфонов в Китае.