Врач перечислила опасности магнитных бурь

Наибольшее влияние магнитные бури оказывают на людей с хроническими, сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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В дни магнитных бурь человек может столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения и «другими непонятными симптомами», объяснила эксперт. Россиянам с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями она рекомендовала не забывать принимать необходимые лекарственные препараты. Кроме того, желательно не переутомляться.

Почувствовать на себе магнитную бурю также могут люди пожилого возраста и метеозависимые. Последним рекомендуется избегать стресса, больше гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Врач напомнила, что пошатнуть физическое состояние метеозависимых людей могут любые погодные и атмосферные явления. Прогулки и избегание стресса помогут сократить влияние бурь до минимума.

На Земле во вторник, 30 июля, началась слабая магнитная буря уровня G1. Согласно прогнозам, 30 июля буря может достигнуть сильного уровня G3. В среду, 31 июля, и четверг, 1 августа, магнитные бури могут развиваться до среднего уровня G2.