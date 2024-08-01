Google объявила войну ИИ-порно

Google объявила о борьбе с ИИ-порно, стремясь уменьшить распространение сексуально откровенных дипфейков, особенно часто касающихся женщин.

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Google упростила процесс удаления нежелательного контента из поисковой выдачи. Пользователи могут подать запрос на удаление, если изображение явно идентифицирует их, поддельное и сексуально откровенное, и распространено без их согласия.

После удаления Google фильтрует все связанные результаты и удаляет дубликаты.

Обновленная система ранжирования приоритетно показывает несклеенные результаты при запросах с высоким риском неприемлемого контента. Google утверждает, что эти меры уже сократили количество дипфейков в результатах поиска более чем на 70%.

Сайты с большим количеством жалоб на откровенный контент могут быть понижены в рейтинге поисковых результатов.