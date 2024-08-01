Google объявила войну ИИ-порно

Google объявила о борьбе с ИИ-порно, стремясь уменьшить распространение сексуально откровенных дипфейков, особенно часто касающихся женщин.
Google упростила процесс удаления нежелательного контента из поисковой выдачи. Пользователи могут подать запрос на удаление, если изображение явно идентифицирует их, поддельное и сексуально откровенное, и распространено без их согласия.
После удаления Google фильтрует все связанные результаты и удаляет дубликаты.
Обновленная система ранжирования приоритетно показывает несклеенные результаты при запросах с высоким риском неприемлемого контента. Google утверждает, что эти меры уже сократили количество дипфейков в результатах поиска более чем на 70%.
Сайты с большим количеством жалоб на откровенный контент могут быть понижены в рейтинге поисковых результатов.