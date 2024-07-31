IT-эксперт дал советы по защите личных данных в сети

Эксперт в области кибербезопасности Павел Мясоедов разговоре с Рамблером объяснил новые данные о большом числе взломанных российских учетных записей, а также дал советы по защите личной информации в сети.

В 2023 году Россия заняла второе место в рейтинге стран с наибольшим количеством взломанных аккаунтов, в лидеры вышли США. Об этом говорят результаты соответствующего исследования Росконгресса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечалось, что минувшем году число утекших российских учетных записей превысило 78 миллионов. Большую часть аккаунтов взломали после потери владельцем личной информации - имена, электронную почту, адреса проживания, ИНН и паспортные данные.

У нас есть такие институты и крупные организации, где защита от утечек находится на высочайшем уровне, где они происходят редко, но вместе с тем есть такие индустрии и сферы, где утечки происходят постоянно. В целом мы не можем говорить о том, что Россия не защищена в плане кибербезопасности. Сфера финансовых технологий у нас одна из самых безопасных и продвинутых в мире, на высочайшем уровне также защищены государственные информационные системы – последние значимые утечки там произошли несколько лет назад. При этом самые большие показатели по утечкам сейчас фиксируются в сфере онлайн-торговли - некоторые маркетплейсы и находящиеся вокруг них онлайн-магазины из-за высоких темпов своего развития в РФ растут быстрее, чем специалисты успевают прорабатывать все угрозы. Однако нельзя сказать, что наши маркетплейсы и онлайн-магазины защищены хуже, чем их аналоги на Западе, где онлайн-торговля начала развиваться раньше. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Основные угрозы, связанные с утечкой данных в России, будут устранены в течение ближайшего года, считает специалист.

«При этом здесь также важно понимать, большинство утечек произошло до 2023 года. Если посмотреть на статистику, то мы увидим, что в конце 2023 года и в начале 2024 количество слитых баз данных было меньше, чем до этого. Та же сфера онлайн-торговли сейчас защищена лучше, чем год назад», - подчеркнул он.



Эксперт вместе с тем рассказал о правилах, которые могут помочь российским пользователям обезопасить личные данные.

«Существует принцип достаточности информации. Обычно он применяется при обеспечении кибербезопасности в крупных компаниях, но его можно спроецировать и на обычных пользователей. К примеру, если перед доставкой товара организация у вас запрашивает дополнительную информацию, то не следует заполнять необязательные поля. Так, при доставке утюга заполнять поле с вопросом о хобби не нужно. Интернет-магазины зачастую запрашивают дополнительную информацию, чтобы более качественно настроить рекламу. Но пользователь никогда не знает, насколько хорошо защищена та или иная площадка, насколько велики там риски утечек. Вся информация, которую вы вобьете в дополнительные поля, рано или поздно может оказаться в руках мошенников. Так что заполняете только те поля, которые действительно нужно заполнить», - отметил Мясоедов.



Эксперт вместе с тем порекомендовал пользователям не регистрироваться на малопосещаемых ими сайтах в интернете, а также стараться избегать подключения к бесплатным Wi-Fi-сетям.

«Публичные Wi-Fi-сети не могут быть бесплатными, поэтому большинство из них так или иначе продают данные о пользователях третьим лицам, например, маркетологам. А после этого люди получают большое количество спам-звонков», - заявил он.



Владельцам смартфонов на Android Мясоедов посоветовал устанавливать антивирусы.

«Эти антивирусы оградят вас от тех случаев, когда вы по невнимательности зарегистрировались в какой-то публичной Wi-Fi-сети и дали согласие на сбор информации. Хороший антивирус способен предотвратить такие последствия, как, например, появление лишних закладок в вашем браузере», - сказал он. «И традиционный совет – защищайте ваши девайсы, ведь любое подключение к некачественному сайту, любая установка приложения или пользование публичными Wi-Fi-сетями при определенных обстоятельствах может привести к появлению на вашем устройстве специализированного вредоносного программного обеспечения, которое начнет скачивать данные о вас», - заключил специалист.



Ранее «Известия» со ссылкой на исследование российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета сообщили, что с января по июнь текущего года у российских компаний зафиксировали 144 случая утечки данных, включавших 46 миллионов уникальных e-mail адресов и 140 миллионов номеров.