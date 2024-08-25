Как удалить контакты в Telegram: инструкция
Нашли у себя в Telegram контакты, которые не узнаете? Надоели получать уведомления о том, что новый незнакомый вам человек присоединился к мессенджеру? Портал makeuseof.com рассказал, как удалять ненужные контакты.
Как удалить контакты в Telegram на Android
- Запустите Telegram.
- Откройте боковое меню и нажмите «Контакты».
- Нажмите на контакт и удерживайте палец, пока напротив аватарки не появится зеленая галочка. Подобным образом можно отметить все контакты, которые вы хотите удалить.
- После этого нажмите на значок мусорной корзины в правом верхнем углу, чтобы удалить выбранные контакты.
Как отключить синхронизацию контактов в Telegram на Android
Если вы не хотите, чтобы приложение автоматически добавляло новые контакты в вашу книгу, синхронизацию можно отключить в настройках Telegram.
- Запустите Telegram.
- Откройте настройки приложения.
- Перейдите в меню «Конфиденциальность».
- Пролистайте меню до вкладки «Контакты» и отключите опцию «Синхронизировать контакты».