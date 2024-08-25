$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Как удалить контакты в Telegram: инструкция

Нашли у себя в Telegram контакты, которые не узнаете? Надоели получать уведомления о том, что новый незнакомый вам человек присоединился к мессенджеру? Портал makeuseof.com рассказал, как удалять ненужные контакты.

Как удалить контакты в Telegram: инструкция
© Unsplash

Как удалить контакты в Telegram на Android

  • Запустите Telegram.
  • Откройте боковое меню и нажмите «Контакты».
  • Нажмите на контакт и удерживайте палец, пока напротив аватарки не появится зеленая галочка. Подобным образом можно отметить все контакты, которые вы хотите удалить.
  • После этого нажмите на значок мусорной корзины в правом верхнем углу, чтобы удалить выбранные контакты.

Как отключить синхронизацию контактов в Telegram на Android

Если вы не хотите, чтобы приложение автоматически добавляло новые контакты в вашу книгу, синхронизацию можно отключить в настройках Telegram.

  • Запустите Telegram.
  • Откройте настройки приложения.
  • Перейдите в меню «Конфиденциальность».
  • Пролистайте меню до вкладки «Контакты» и отключите опцию «Синхронизировать контакты».
Наука и техника