Как удалить контакты в Telegram: инструкция

Нашли у себя в Telegram контакты, которые не узнаете? Надоели получать уведомления о том, что новый незнакомый вам человек присоединился к мессенджеру? Портал makeuseof.com рассказал, как удалять ненужные контакты.

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Как удалить контакты в Telegram на Android

Запустите Telegram.

Откройте боковое меню и нажмите «Контакты».

Нажмите на контакт и удерживайте палец, пока напротив аватарки не появится зеленая галочка. Подобным образом можно отметить все контакты, которые вы хотите удалить.

После этого нажмите на значок мусорной корзины в правом верхнем углу, чтобы удалить выбранные контакты.

Как отключить синхронизацию контактов в Telegram на Android

Если вы не хотите, чтобы приложение автоматически добавляло новые контакты в вашу книгу, синхронизацию можно отключить в настройках Telegram.