Файлы легко скачивать в браузерах, но порой довольно тяжело найти уже после загрузки — если не знать, где и как их искать. Портал makeuseof.com рассказал, как найти папку загрузок в Google Chrome и как ей управлять.

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Где найти загрузки в Chrome на ПК

Запустите Chrome.

Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу окна, чтобы открыть настройки.

После этого выберите опцию «Загрузки».

Меню загрузок также можно открыть сочетанием клавиш Ctrl + J.

На экране появится список загруженных в Chrome файлов. В этом меню также есть отдельная кнопка настроек справа от поисковой строки: она позволяет очистить или открыть папку загрузок.

Чтобы удалить тот или иной файл из списка загрузок нажмите на значок с тремя точками напротив него и выберите соответствующую опцию. Или же вы можете открыть его в папке загрузки, если файл нужно переместить в другую директорию.

Где найти загрузки в Chrome на Android и iOS

Запустите Chrome.

Нажмите на значок с тремя точками, чтобы открыть настройки.

Выберите опцию «Скачанные файлы». Если вы хотите, чтобы браузер всегда спрашивал, где сохранять загружаемые файлы, нажмите на значок шестерни и включите опцию в настройках.