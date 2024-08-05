Как восстановить поврежденный ZIP-архив

Поврежденный архив может доставить много проблем, если внутри него содержатся важные файлы. К счастью, существует несколько способов извлечь информацию из поврежденного ZIP-архива. Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.

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Скачайте архив заново

Если вы столкнулись с ошибкой при распаковке архива, возможно, он был поврежден при загрузке. Прежде чем рассматривать другие варианты, попробуйте просто скачать его заново. Если вы получили испорченный архив от кого-то, попросите отправителя создать его опять.

Починка испорченных архивов при помощи DiskInternals ZIP Repair

DiskInternal ZIP Repair — полезная утилита, которая позволяет извлекать информацию из поврежденных архивов. Бесплатная версия программы доступна на официальном сайте разработчиков.

Загрузите и установите приложение.

Откройте ZIP Repair.

Нажмите Next.

После этого нажмите Browse, выберите поврежденный архив и нажмите Open.

Затем кликните на кнопку Browse в секции Repaired file, чтобы уточнить, где вы хотите сохранить восстановленный файл.

Наконец, дважды нажмите Next — Finish.

Починка испорченных архивов при помощи WinRAR

WinRAR вряд ли нуждается в представлении: это, пожалуй, самый популярный архиватор на Windows. Помимо всего прочего, он имеет встроенный инструмент для восстановления поврежденных архивов.