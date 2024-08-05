Как восстановить поврежденный ZIP-архив
Поврежденный архив может доставить много проблем, если внутри него содержатся важные файлы. К счастью, существует несколько способов извлечь информацию из поврежденного ZIP-архива. Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.
Скачайте архив заново
Если вы столкнулись с ошибкой при распаковке архива, возможно, он был поврежден при загрузке. Прежде чем рассматривать другие варианты, попробуйте просто скачать его заново. Если вы получили испорченный архив от кого-то, попросите отправителя создать его опять.
Починка испорченных архивов при помощи DiskInternals ZIP Repair
DiskInternal ZIP Repair — полезная утилита, которая позволяет извлекать информацию из поврежденных архивов. Бесплатная версия программы доступна на официальном сайте разработчиков.
- Загрузите и установите приложение.
- Откройте ZIP Repair.
- Нажмите Next.
- После этого нажмите Browse, выберите поврежденный архив и нажмите Open.
- Затем кликните на кнопку Browse в секции Repaired file, чтобы уточнить, где вы хотите сохранить восстановленный файл.
- Наконец, дважды нажмите Next — Finish.
Починка испорченных архивов при помощи WinRAR
WinRAR вряд ли нуждается в представлении: это, пожалуй, самый популярный архиватор на Windows. Помимо всего прочего, он имеет встроенный инструмент для восстановления поврежденных архивов.
- Запустите WinRAR.
- Перейдите в директорию, где находится поврежденный архив.
- Отметьте поврежденный архив. После этого раскройте вкладку «Операции» в верхней части окна программы и выберите «Восстановить архивы».
- Поставьте галочку в строке «Рассматривать поврежденный архив как ZIP» и нажмите ОК.