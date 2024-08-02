Как устранить ошибку вентилятора CPU: инструкция

Поставили в системный блок компьютера новенькую ЖКО, но система выдает ошибку вентилятора? Такое иногда случается после обновления BIOS или замены вентилятора CPU. Портал makeuseof.com рассказал, как можно устранить проблему.

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Проверьте подключение вентилятора CPU

Ошибка вентилятора CPU обычно появляется из-за того, что ПК не может обнаружить подключение устройства к материнской плате. А ошибка, в свою очередь, не дает компьютеру включиться, чтобы не повредить процессор.

Посмотрите, вращаются ли вентиляторы. Если да, то тщательно проверьте, плотно ли они подключены к порту CPU_FAN на материнской плате. При возможности разобрать компьютер, попробуйте отсоединить и заново поставить вентилятор. Помимо этого, убедитесь, что кулер процессора установлен правильно.

Отключите уведомления через BIOS

Прежде чем залезать в настройки скорости вентилятором, внимательно убедитесь, что вентилятор CPU работает и поддерживает приемлемую температуру. Так вы сможете избежать потенциального урона, который может стать следствием отключения уведомлений.

При появлении ошибки вентилятора CPU система должна автоматически предложить вам перейти в меню BIOS. Для этого нужно нажать на F1, F2 или Delete в зависимости от производителя материнской платы. После этого вы можете просто выйти из BIOS и позволить Windows запуститься как обычно. Если компьютер переходит на рабочий стол и не перегревается под привычной нагрузкой, то вентилятор работает как надо.

Даже если ПК вдруг не запускает операционную систему (или вы ее пока не установили), проверить работоспособность кулера все равно можно. Для этого откройте BIOS и перейдите в меню Fan Profile. Если помпа ЖКО есть в списке и RPM находится в пределах нормы, то предупреждение о вентиляторе можно спокойно игнорировать.

Обновите BIOS до последней версии

Зачастую ошибка вентилятора CPU возникает из-за устаревшей версии BIOS — есть смысл сразу скачать обновление прошивки. Но стоит учитывать, что процесс обновления разнится в зависимости от производителя материнской платы. Помимо этого, вам точно понадобится USB-флэшка.

Переключите тип вентилятора на PWM

Наконец, еще один вероятный фактор — неправильная конфигурация режима вентилятора в BIOS. Если ваш PWM-вентилятор подключен в 4-пиновый порт на материнской плате MSI, то вы можете переключить его из режима DC в PWM, чтобы устранить ошибку.