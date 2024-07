Nothing представила смартфон Phone (2a) Plus в двух новых цветах

Nothing представила смартфон Phone (2a) Plus, обновленную версию модели Phone (2a), дебютировавшей в марте. Новая модель получила другой чип, камеру и цвета, сообщает портал GSMArena.

© Nothing

Ключевым нововведением является использование чипсета MediaTek Dimensity 7350 Plus, разработанная MediaTek в сотрудничестве с Nothing. Это разогнанная версия используемого в оригинальном Phone (2a) чипа Dimensity 7200 Pro. Новинка получила восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A715 (3,0 ГГц) и шестью ядрами Cortex-A510 (2,0 ГГц), а также графический процессор Mali-G610 MC4, работающий на частоте 1,3 ГГц. По заявлениям Nothing, новое «железо» обеспечит 10-процентное ускорение CPU и 30-процентный прирост производительности GPU.

Phone (2a) Plus также получил новую фронтальную камеру с разрешением 50 Мп, заменившую 32-мегапиксельную камеру из предыдущей модели. Кроме того, новинка предлагает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт, что немного больше, чем у Phone (2a), где была зарядка на 45 Вт. Последнее изменение заключается в том, что обновленная модель предлагается в двух новых цветах — сером металлике и обновленном черном.

В остальном устройство оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, двойной камерой на 50 Мп и операционной системой Android 14 с предустановленной оболочкой Nothing OS 2.6.

Стоимость Nothing Phone (2a) Plus составляет $399 или £399 за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем.