В России начали производить новый материал для 3D-печати

В России начнут производить специальный пластик для 3D-печати

Корпорация развития Зеленограда (КРЗ) завершила тестирование первого российского материала для 3D-печати. Новый полиамид PA12 для SLS-технологий был разработан московской инновационной компанией и теперь поступил в продажу. Пресс-служба ГБУ «КРЗ» сообщила об этом важном событии.

До этого момента на рынке были доступны только зарубежные аналоги полиамида. Пилотные испытания показали, что физико-механические свойства изделий, напечатанных с использованием отечественного материала, не уступают иностранным образцам. При этом, стоимость российского полиамида PA12 на 25% ниже европейских аналогов, что делает его более доступным и выгодным.

Специалисты КРЗ определили все необходимые параметры для эффективного использования нового материала: температуру нагрева, время работы лазера, мощность передачи энергии и скорость сканирования. Генеральный директор ГБУ «КРЗ» Владимир Зайцев отметил, что тестирования начались в апреле этого года, и за это время было внесено более 50 улучшений в изначальную версию материала. Испытания продолжатся для дальнейшего совершенствования и создания новых модификаций.