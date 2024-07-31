В России оштрафовали Google на 5 миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Москвы наложил на компанию Google штраф в размере 5 млн руб. за невыполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

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Google LLC признана виновной в административном правонарушении по части 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 млн руб.

Ранее суд неоднократно штрафовал Google за нарушения, выявленные Роскомнадзором. Так, в конце 2021 года Google стала первой компанией, на которую был наложен оборотный штраф по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ, составивший 7,2 млрд руб. Впоследствии компания получила еще два оборотных штрафа: на 21,7 млрд руб. за неудаление фейковых новостей о действиях российской армии и 4,6 млрд руб. за повторный отказ удалить фейки с YouTube.

Ранее Роскомнадзор объяснил, что многочисленные нарушения законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. Известно, что только в этом году YouTube заблокировал 80 российских каналов из 200. В июле Роскомнадзор направил требование о разблокировке этих каналов директору головного офиса Google, однако американская компания не отреагировала на это обращение.