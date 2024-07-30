Нейросеть Apple обучили на чипах Google

Искусственный интеллект (ИИ) компании Apple был обучен на основе процессоров Google. Об этом сообщает Reuters.

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По информации источников, для обучения двух ключевых компонентов своей модели Apple обратилась к Google. Таким образом, система Apple Intelligence была настроена и обучена с помощью процессоров Google. Аналитики ожидали, что корпорация Тима Кука будет использовать технологии Nvidia, которая является лидером отрасли.

О том, что Apple использовала процессоры сторонних компаний для обучения своих нейросетей, стало известно еще в июне. По словам источников, оборудование Google позволило Apple создать более продвинутые модели, чем она рассчитывала.

В материале говорится, что сообщение о партнерстве Apple и Google появилось на фоне предварительного запуска сервиса Apple Intelligence, доступ к которому уже получили некоторые участники программы бета-тестирования. По словам аналитиков, бизнес-модели Nvidia и Google отличаются: так, последняя предоставляет доступ к ним через собственную облачную платформу.

В конце июля источники Bloomberg сообщили, что корпорации Apple пришлось задержать выход на iPhone собственного сервиса искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, что нейросеть появится на смартфонах бренда в октябре.