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Как отключить горячие клавиши в Windows: инструкция

Случайные нажатия на клавиши могут не вовремя помешать работе или отдыху, но в Windows их можно отключить, чтобы лишний раз не «спотыкаться». Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.

Как отключить горячие клавиши в Windows: инструкция
© Unsplash

Через параметры Windows

Параметры клавиатуры в Windows позволяют отключить некоторые специфические функции. Например, залипание клавиш, Print Screen, короткие и повторяющиеся нажатия.

  • Откройте «Параметры».
  • Перейдите в меню «Клавиатура».
  • Найдите пункт «Использовать фильтрацию ввода» и отключите опцию.
  • Затем пролистайте список чуть ниже и отключите опцию «Сочетание клавиш: PRINT SCREEN».

Через редактор групповой политики

К несчастью, параметры Windows не позволяют настраивать все возможные сочетания клавиш. Но их можно отключить через редактор групповой политики системы.

  • Откройте меню «Пуск».
  • Введите в строку поиска «Изменение групповой политики» и запустите программу от имени администратора.
  • Перейдите в «Конфигурация пользователя» — «Административные шаблоны» — «Компоненты Windows».
  • Откройте папку «Проводник».
  • Нажмите «Отключить сочетания клавиш, в которых используется клавиша Windows».
  • После этого закройте редактор групповой политики и перезагрузите компьютер.