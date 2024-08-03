Как отключить горячие клавиши в Windows: инструкция

Случайные нажатия на клавиши могут не вовремя помешать работе или отдыху, но в Windows их можно отключить, чтобы лишний раз не «спотыкаться». Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.

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Через параметры Windows

Параметры клавиатуры в Windows позволяют отключить некоторые специфические функции. Например, залипание клавиш, Print Screen, короткие и повторяющиеся нажатия.

Откройте «Параметры».

Перейдите в меню «Клавиатура».

Найдите пункт «Использовать фильтрацию ввода» и отключите опцию.

Затем пролистайте список чуть ниже и отключите опцию «Сочетание клавиш: PRINT SCREEN».

Через редактор групповой политики

К несчастью, параметры Windows не позволяют настраивать все возможные сочетания клавиш. Но их можно отключить через редактор групповой политики системы.