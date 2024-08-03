Как отключить горячие клавиши в Windows: инструкция
Случайные нажатия на клавиши могут не вовремя помешать работе или отдыху, но в Windows их можно отключить, чтобы лишний раз не «спотыкаться». Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.
Через параметры Windows
Параметры клавиатуры в Windows позволяют отключить некоторые специфические функции. Например, залипание клавиш, Print Screen, короткие и повторяющиеся нажатия.
- Откройте «Параметры».
- Перейдите в меню «Клавиатура».
- Найдите пункт «Использовать фильтрацию ввода» и отключите опцию.
- Затем пролистайте список чуть ниже и отключите опцию «Сочетание клавиш: PRINT SCREEN».
Через редактор групповой политики
К несчастью, параметры Windows не позволяют настраивать все возможные сочетания клавиш. Но их можно отключить через редактор групповой политики системы.
- Откройте меню «Пуск».
- Введите в строку поиска «Изменение групповой политики» и запустите программу от имени администратора.
- Перейдите в «Конфигурация пользователя» — «Административные шаблоны» — «Компоненты Windows».
- Откройте папку «Проводник».
- Нажмите «Отключить сочетания клавиш, в которых используется клавиша Windows».
- После этого закройте редактор групповой политики и перезагрузите компьютер.