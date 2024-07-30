Количество поисковых запросов в Яндексе выросло на 7%

Во втором квартале 2024 года число поисковых запросов в Яндексе выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Яндекса.

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В компании отметили, что на увеличение поисковых запросов повлияло улучшение пользовательского опыта в тематических срезах и запуск нового сервиса Нейро, способного давать ответ на вопрос, используя все знания из интернета.

Всего с момента запуска Нейро сервисом воспользовались 8,2 млн человек. Самыми популярными запросами к Нейро стали вопросы о науке и образовании. В 30% случаев Нейро просят объяснить научный термин или теорию, четверть запросов (24%) – вопросы о разных сферах жизни, 5% — вопросы о здоровье, 3% — запросы о помощи в решении практической задачи.

Напомним, в июне Яндекс обновил модель YandexGPT 3, которая лежит в основе Нейро. Сервис научился точнее понимать суть запросов и дает более конкретные ответы. Также появилось возможность спрашивать у Нейро голосом.