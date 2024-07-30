Названы три худших для покупки в 2024 году iPhone

Редакция портала «Палач» составила подборку с тремя худшими моделями iPhone, которые не рекомендуются к покупке в 2024 году.

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Открывает список одна из самых распространенных моделей среди всех смартфонов Apple в России и в мире — iPhone 11. Сейчас смартфон предлагается в среднем за 30 тыс. руб. и дешевле, однако эксперты считают, что гаджет не стоит этих денег.

Все из-за устаревшего IPS-экран с «толстыми» рамками, всего 64 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации и не самые продвинутые по сегодняшним меркам камеры. Кроме того, возможно, iOS 18 станет последним обновлением для этой модели. Вместо iPhone 11 эксперты рекомендуют присмотреться к iPhone 13 или к Android-смартфонам.

На втором месте оказался iPhone SE (2022), предлагающий устаревший дизайн, 64 ГБ памяти, всего одну камеру и очень низкий уровень автономности. Пользователям, которые хотят компактный смартфон, рекомендуют рассмотреть покупку iPhone 13 mini, в том числе подержанного, либо дождаться выхода нового iPhone SE.

Закрывает список iPhone 14, который почти ничем не отличается от предшественника, а стоит дороже. Поэтому эксперты советуют не переплачивать и брать в таком случае iPhone 13.