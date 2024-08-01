Роскомнадзор готовит новые ограничения относительно VPN

Роскомнадзор (РКН) готовит нововведения, которые могут существенно ограничить доступ к информации о виртуальных частных сетях (VPN) в России. Согласно проекту приказа, опубликованному на портале нормативных правовых актов 30 июля, планируется запретить научно-техническую и статистическую информацию о функционировании и устройстве VPN-сервисов, если они используются для обхода блокировок в интернете. Об этом сообщает издание «Ведомости».

С 1 марта 2025 года, вступит в силу обновленный приказ РКН, который будет действовать до 1 сентября 2029 года. В нем описаны новые критерии, по которым информация о VPN может быть включена в реестр запрещенной. В частности, под запрет попадает научная информация, описывающая способы создания и работы VPN-сервисов, если они предоставляют доступ к заблокированным в России информационным ресурсам.

В то же время информация о корпоративных VPN, используемых для обеспечения безопасного удаленного доступа, останется доступной.

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Специалисты считают, что исключение для информации о корпоративных VPN сделано в интересах безопасности российского бизнеса, поскольку такие подключения широко используются в корпоративных сетях для предотвращения утечек конфиденциальных данных. По мнению некоторых экспертов, цель РКН – максимально ограничить любое упоминание возможностей по обходу блокировок, фактически ограничивая любое упоминание этой опции.