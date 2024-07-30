Смартфону Илона Маска предрекли провал на российском рынке

Американский предприниматель Илон Маск вновь пообещал создать собственный смартфон, оснащенный бесплатным интернетом Starlink. В России продажи такого гаджета провалятся – покупать их жители не рискнут, заявил 360.ru эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов.

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Эксперт напомнил, что смартфоны требуют от владельца доступа к микрофонам и камерам – на это приходится давать отдельное разрешение. Это опасный момент, так как в этом случае гаджеты будут собирать данные пользователей, подчеркнул он.

«Остается открытым вопрос, а сама операционная система не собирает ли какие-то данные», — добавил Ситнов.



Еще одной причиной предполагаемого краха смартфонов Маска в России специалист назвал интернет Starlink, пояснив, что в России его будут глушить. При этом стоимость гаджета, скорее всего, будет внушительной. Решиться на покупку таких смартфонов могут лишь фанаты Tesla, заключил эксперт.

Напомним, Маск заявил, что разработает собственный смартфон в случае, если Twitter уберут из магазинов приложений iPhone и Android. Также он обещал, что восстановит заблокированные аккаунты в Twitter после того, как за «амнистию» страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса.