Как понять, что стоит поменять роутер?

Плохое интернет-подключение может повредить не только отдыху, но и работе. И хотя на качество соединения влияют разные факторы, один из самых важных — это актуальность роутера. Портал makeuseof.com рассказал, как понять, что пришла пора подумать над покупкой нового роутера.

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Низкая скорость и частые разрывы подключения

Падение скорости и частые разрывы соединения — явные признаки того, что пора подумать над покупкой нового роутера, особенно если стандартные советы по техобслуживанию не помогли. Падение можно заметить по медленной загрузке веб-страниц, буферизации видео и высокой задержке в многопользовательских играх. Помимо этого, по мере подключения новых устройств к домашней сети, роутер может не справляться с нагрузкой из-за нехватки вычислительных ресурсов. Такое часто происходит со старыми моделями.

Ограниченное покрытие и мертвые зоны

Дальность и мощность сигнала старых роутеров становится хуже по мере времени, из-за чего дома могут возникать области слабого покрытия или мертвые зоны, где Wi-Fi не ловит в принципе. Если вы недавно переехали в новый дом и ваш старый роутер не покрывает жилплощадь целиком, стоит задуматься над покупкой новой модели, которая исключит появление мертвых зон.

Роутер не выдает заявленную скорость

Старые модели роутеров зачастую не поддерживают новейшие стандарты Wi-Fi и не имеют необходимого железа, чтобы обеспечить высокие скорости. Иными словами, если вы недавно провели домой высокоскоростной Интернет, но загрузки так и остались медленными, возможно, дело именно в роутере.

Роутер перестал получать обновления прошивки

Обновления прошивки роутера помогают поддерживать безопасное, эффективное и надежное подключение. Если ваша модель больше не получает обновления, то, пожалуй, вам стоит задуматься насчет покупки нового. Без свежих версий прошивки старая модель станет более уязвимой, не говоря уже о вероятности появления багов и различных ошибок.

Роутер серьезно перегревается

Если роутер слишком горячий, словно он горит, поставьте его в хорошо вентилируемую точку, поднимите повыше от земли и прочистите вентиляционные отверстия устройства. При подключении множества электронных гаджетов одновременно роутерам приходится работать в интенсивном режиме, чтобы обрабатывать сигнал, и это может износить внутренние компоненты. При частых перегревах не стоит дожидаться перманентной поломки — лучше сразу купить новый роутер.