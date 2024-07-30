Представлены смартфоны Realme 13 Pro со встроенным ИИ

Компания Realme представила серию смартфонов Realme 13 Pro, ориентированную на мобильную съемку. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Новые Realme 13 Pro и 13 Pro+ получили систему обработки фото с помощью искусственного интеллекта и технологии Realme Hyperimage+, объединяющую флагманскую оптику, алгоритмы обработки изображений и облачные ИИ-функции для удаления лишних объектов с фото и прочих.

Новинки получили схожие характеристики, в том числе общий 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит, чип Snapdragon 7s Gen2 и аккумулятор емкостью 5200 мАч.

Основные отличия заключаются в камерах. Так, базовый Realme 13 Pro оснащается набором из двух камер: основной на 50 Мп на базе сенсора Sony LYT-600 и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Старшая модель получила тройную камеру: основной датчик Sony LYT-701 на 50 Мп, 3-кратный телеобъектив с сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп и ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп.

Еще одно отличие заключается в поддерживаемой скорости зарядки — 45 и 80 Вт в Realme 13 Pro и 13 Pro+ соответственно.

Среди прочих особенностей новинки отмечают наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP65 и использование дизайна, вдохновленного работами французского художника Клода Моне.

Новинки уже представлены в Индии по цене от Цены на Realme 13 Pro начинаются от 27 тыс. рупий (около 27,9 тыс. руб.) за Realme 13 Pro в версии 8/128 ГБ и от 33 тыс. рупий (около 34,1 тыс. руб.) за Realme 13 Pro+ в модификации 8/256 ГБ.