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Представлены смартфоны Realme 13 Pro со встроенным искусственным интеллектом

Компания Realme представила серию смартфонов Realme 13 Pro, ориентированную на мобильную съемку. Об этом сообщает портал GSMArena.

Представлены смартфоны Realme 13 Pro со встроенным ИИ
© Realme

Новые Realme 13 Pro и 13 Pro+ получили систему обработки фото с помощью искусственного интеллекта и технологии Realme Hyperimage+, объединяющую флагманскую оптику, алгоритмы обработки изображений и облачные ИИ-функции для удаления лишних объектов с фото и прочих.

Новинки получили схожие характеристики, в том числе общий 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1200 нит, чип Snapdragon 7s Gen2 и аккумулятор емкостью 5200 мАч.

Основные отличия заключаются в камерах. Так, базовый Realme 13 Pro оснащается набором из двух камер: основной на 50 Мп на базе сенсора Sony LYT-600 и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Старшая модель получила тройную камеру: основной датчик Sony LYT-701 на 50 Мп, 3-кратный телеобъектив с сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп и ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп.

Еще одно отличие заключается в поддерживаемой скорости зарядки — 45 и 80 Вт в Realme 13 Pro и 13 Pro+ соответственно.

Среди прочих особенностей новинки отмечают наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP65 и использование дизайна, вдохновленного работами французского художника Клода Моне.

Новинки уже представлены в Индии по цене от Цены на Realme 13 Pro начинаются от 27 тыс. рупий (около 27,9 тыс. руб.) за Realme 13 Pro в версии 8/128 ГБ и от 33 тыс. рупий (около 34,1 тыс. руб.) за Realme 13 Pro+ в модификации 8/256 ГБ.

Наука и техника