В России создали гибкие солнечные батареи

Гибкие солнечные батареи толщиной всего несколько микрон создали ученые Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета им. Ж. И. Алферова (Алферовский университет), состоящего в консорциуме центра компетенций НТИ "Фотоника".

Разработка позволяет повторно использовать подложку, от которой отделяются солнечные элементы, что значительно снижает стоимость солнечных элементов, сообщили ТАСС в центре компетенций.

"Метод эпитаксиального отрыва предлагается для производства тонкопленочных солнечных элементов из арсенида галлия. В этом методе тонкая пленка отделяется от подложки с помощью селективного травления защитного слоя. Это позволяет перенести пленку на гибкий носитель и повторно использовать подложку, что значительно снижает производственные затраты. Увеличение удельной мощности приводит к росту эффективности солнечных элементов, открывая новые возможности для их применения в различных сферах", - рассказал сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии СПбАУ РАН им. Ж. И. Алферова Александр Голтаев.



По словам исследователя, отделенные слои обладают высокой гибкостью, высоким КПД и низким весом. Их разработка позволяет улучшить массогабаритные показатели солнечных элементов в несколько раз по сравнению с аналогичными батареями, что необходимо для развития технологий возобновляемых источников энергии.

Также разработанные солнечные элементы можно использовать в комбинации с другими источниками питания, например, для беспилотных летательных аппаратов, электрических автомобилей, мобильных и биосовместимых устройств. Это позволит выполнять дополнительную подзарядку аккумуляторных батарей в процессе работы, что увеличит срок автономного функционирования устройств. Такие возможности гибких солнечных батарей, по словам ученых, будут актуальны для труднодоступных удаленных областей, где возможности зарядки ограничены. Использование гибких и эффективных солнечных элементов может значительно повысить энергоэффективность и надежность этих устройств.

О центре

Центр компетенций НТИ "Фотоника" создан на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) по результатам конкурсного отбора Российской венчурной компании на предоставление господдержки для центров Национальной технологической инициативы в 2020 году. Пермский центр компетенций "Фотоника" - единственный в стране с таким профилем инноваций. В консорциум ЦК НТИ "Фотоника" входят 78 организаций от Калининграда до Владивостока.